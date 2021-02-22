Гороскоп на 23 февраля: ревность заглянет в гости к Овнам и Близнецам, Скорпионы не должны спешить с принятием решений, а Водолеи столкнуться с неодобрением

Овен

Овны должны бояться зеленоглазого монстра – ревности, которая может поднять голову в этот день. Ситуации, вызывающие это чувство, возникают из-за отсутствия безопасности.

Телец

Тельцы могут чувствовать себя неуверенно из-за своей внешности. Вместо того, чтобы разбираться в деталях, подумайте о том, чтобы найти способ принять свою внешность.

Близнецы

Близнецы также могут попасть в сети ревности в этот день. Ключ ко всему – найти причину ревности. Почти всегда это симптом более серьезной проблемы.

Рак

Искусство и ремесла могут заинтересовать Раков. Даже если вы больше склоняетесь к спорту, художественная жилка, скорее всего, будет в вас довольно сильна.

Лев

Львам может оказаться непросто ладить с другими людьми в этот день. Влияние планетарных аспектов может привести к тому, что вы предпочтете удалиться и изолироваться.

Дева

Не удивляйтесь, Девы, если вы немножко всплакнете в этот день. Влияние планет может повысить вашу чувствительность почти ко всему, правда, этот период будет недолгим.

Весы

Возможно, вам стоит обратить внимание на свой фанатизм или навязчивое мышление, Весы. Обычно такое поведение проявляется в погоне за деньгами, властью, успехом и романтикой.

Скорпион

Звезды не советуют Скорпионам действовать импульсивно в этот день. Это легко спутать со спонтанностью. Сто раз перепроверьте все детали, прежде чем принимать решение.

Стрелец

Если Стрельцы предприняли несколько попыток решить проблему, но все они оказались безуспешными, может быть пора применить более радикальный подход?

Козерог

Раскройте свой творческий потенциал, чтобы разблокировать эмоциональный поток этого дня, Козероги. Выразите себя через творчество и поговорите об этом с кем-то близким.

Водолей

Водолеям, возможно, придется столкнуться в этот день с чьим-то неодобрением. Скорее всего, это будет исходить от кого-то, кого вы считаете авторитетным лицом.

Рыбы

Если Рыбы одиноки потому что чего-то избегают, то настала пора рассмотреть свои установки. Смиритесь с тем, что вас расстраивает, чтобы вы могли приступить к работе над новыми отношениями.

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