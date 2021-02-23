Гороскоп на 24 февраля: Тельцов могут использовать, навыки решения проблем пригодятся Девам, а Козероги будут искать приключений

Овен

Овнам в этот день, возможно, придется сделать выбор между правдой и ложью. В некоторых обстоятельствах это может быть сложно, особенно если вы боитесь задеть чувства близкого человека.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о том, что в этот день не самые хорошие люди могут воспользоваться вашей добросердечностью в своих корыстных интересах.

Близнецы

Близнецы, вероятно, глубоко чувствуют вещи и проводят много времени в раздумьях. Однако все это может негативно сказаться на вашем самочувствии. Возможно, пора повеселиться.

Рак

Хотя вам, несомненно, нравится быть активным и общительным, вам довольно быстро становится скучно. Накормите свой разум новыми знаниями, Раки.

Лев

Вы дружелюбны по природе и можете ладить практически с кем угодно, Львы. Возможно, это одна из самых сильных ваших сторон, у вас определенно есть что дать окружающим.

Дева

Подумайте о том, Девы, чтобы задействовать в этот день свои навыки решения проблем. У вас есть настоящее чутье для понимания ситуаций и выяснения причин произошедшего.

Весы

Весы, не дайте себя обмануть тем, кто с вами не откровенен. Если вы плохо знаете этого человека, доверяйте своим инстинктам.

Скорпион

Скорпионы могут легко увлечься в этот день. В такой день нужно работать головой. Перепроверьте все и модерируйте свои действия. Помните о своих ограничениях.

Стрелец

Энергия, которую вы чувствуете, Стрельцы, может заставить вас нервничать так сильно, что окружающие не будут знать, как вам помочь. Займитесь физическими делами на работе или дома. Лучше быть продуктивным, чем сводить всех с ума.

Козерог

Возможно, Козерогам захочется заняться чем-то новым и необычным. У вас очень прочная, практичная сторона вашей личности, но потребность в азарте и приключениях, вероятно, будет столь же сильной.

Водолей

Возможно, вы захотите узнать кое-что новое в этот день, Водолеи. Сделайте дела на работе и дома, а затем вы можете исследовать все, что вашей душе угодно.

Рыбы

Если Рыбам случится встретить в этот день новых людей, то звезды предупреждают, чтобы вы были осторожны, поскольку это может привести к неприятностям и повредить вам.

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