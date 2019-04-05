Апрель в саду. 10 важных дел

На календаре апрель и это значит, что дачный сезон стартовал! Пора брать в руки инструмент — и за работу! Дел в апреле на даче огромное количество.

Необходимо снять зимнюю обвязку деревьев, убрать остатки прошлогодней мульчи, лапник, сухие ветки и листья. Лучше всего этот мусор сжечь.



Отмершие, обломившиеся ветки на деревьях нужно аккуратно обрезать. При обнаружении на ветке яйцекладки вредителей ветка срезается целиком и тут же сжигается.



Удобрения вносятся по талому снегу на приствольных кругах деревьев и кустарников. Затем почву нужно замульчировать перегноем, навозом или торфом. Особенно такую меру любят кусты крыжовника, смородины и малины.



Обрезать крыжовник, красную и черную смородину.



Подсохшую почву нужно разрыхлить и одновременно внести комплексное минеральное удобрение и перегной в приствольные круги многолетних деревьев.



Стволы деревьев нужно очистить от мха и лишайника, промыть раствором медного купороса (на 10 л воды – 500 г) и заделать крупные трещины или дыры.



Саженцы плодовых деревьев и кустарников высаживают в конце апреля в подготовленные заранее посадочные ямы с обильным поливом и привязыванием к опоре.



Внимательно осмотрите кусты смородины, обращая внимание на почки. Если они разросшиеся и напоминают кочанчики капусты, нужно тут же их оборвать и сжечь. В таких почках поселились почковые клещи (в каждой – несколько тысяч этих опасных насекомых). Пока они не успели выйти из почек, у дачника есть шанс от них избавиться.



После схода снега приходит время заняться клубникой: от кустиков нужно отгрести мульчу, обрезать засохшие листочки и подкормить комплексным минеральным удобрением (2 ст.л. на 2 кв.м грядки). Если есть желание получить ранний урожай, нужно накрыть грядку пленкой с использованием дуг.



При установлении теплой погоды можно высаживать в открытый грунт редис, петрушку, морковь, луки, салат, укроп, шпинат, горох, но при обязательном условии укрытия посадок на ночное время пленкой.

Производить высадку растений лучше с учетом благоприятных дней по лунному календарю. Поможет в этом посевной календарь огородника на 2019 год: Когда что сажать?

Также дачникам важно следовать правилу севооборота овощных культур.

Читайте продолжение апрельских работ на участке в статье Апрель на огороде. 10 важных дел.