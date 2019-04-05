Апрель на огороде. 10 важных дел

Даже начинающие дачники знают, что самый трудоемкий сезон уже в разгаре. Нужно доделать то, что не сделано марте из-за холодной погоды, и двигаться дальше – к апрельским работам на огороде.

Как только сойдет весь снег и почва просохнет настолько, чтобы она не прилипала к обуви и лопате, нужно начинать работы в огороде.

Необходимо провести подготовку почвы к высадке в грунт рассады. Воспользуйтесь списком благоприятных дней для овощных культур, чтобы растения были сильнее и меньше болели.



Подготовка грунта заключается в разрыхлении участка для сохранения влаги. После этого можно заниматься высадкой растений.



Предварительно для закаливания можно в теплые дни выносить рассаду на открытый воздух для закаливания, при этом не забывая защитить от прямых солнечных лучей.



В теплицу или под пленку на грядки можно сеять салаты, капусту брокколи, кольраби и пекинскую, а также пряно-вкусовые травы.



В открытый грунт можно сеять горох, морковь, пастернак, шпинат, редис, репу, укроп и петрушку, сажать яровой чеснок, лук-севок, репчатый лук и шалот на перо.



Также важно окучить проростки спаржи, скорцонера, салатного цикория для получения отбеленных побегов.



С подзимних посадок озимого чеснока и лука-севка нужно отгрести мульчу, разрыхлить почву и подкормить. Посаженная ранее рассада перца, баклажана и томатов тоже требует ухода.



Сеем на рассаду огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, ранние низкорослые томаты.



Картофель нужно за 35-40 суток выложить на яровизацию, исключив попадание прямых солнечных лучей. Если в вашем регионе апрель теплый, то пророщенные сорта раннего картофеля можно высаживать, укрыв всходы пленкой.



Все теплицы нужно обработать 3%-ной бордоской жидкостью для уничтожения возбудителей болезней. Все прозрачные элементы теплицы нужно вымыть, а почту разрыхлить и внести удобрения.

Про 10 важных дел в саду, которые обязательно нужно сделать в апреле, мы рассказывали в статье Апрель в саду. 10 важных дел.

Мы рассказывали о важности севооборота при посадке овощных культур. Проверьте – помните ли вы последовательность посадки томатов и лука.

Об опасных мифах, которые бытую среди дачников и могут нанести вред растениям, мы рассказывали здесь – 5 опасных мифов.