Гороскоп на 30 июня: Близнецы определят свой стандарт красоты, Дев могут раскритиковать, а со Скорпионами зло пошутит Вселенная

Овен

В этот день Овнам следует держать язык за зубами или же быть крайне осторожными с высказываниями в адрес других людей.

Телец

Упрямство и вранье Тельцов в этот день будут очень сурово наказаны. Побудьте наедине, если это поможет вам собраться с мыслями и избежать неприятностей.

Близнецы

Звезды говорят, что для Близнецов настало время определить собственные стандарты красоты и прекратить обращать внимание на установки прошлого столетия.

Рак

Раки в этот день будут веселить окружающих, правда, звезды советуют тщательно выбирать выражения, чтобы случайно не оскорбить пожилых и уважаемых людей.

Лев

Если в этот день дорога Львов будет устлана различными препятствия, то проще будет выбрать другой путь, уверяют звезды.

Дева

Ваш новомодный подход к вещам, Девы, может получить серьезную критику со стороны других людей, но не позволяйте этому останавливать вас. Цените свою независимость.

Весы

В этот день Весы могут оказаться перед нелегким выбором. Вам придется решить, как лучше вести дела – новым или старым способом. Используйте интуицию при принятии решения.

Скорпион

Вселенная может доказать Скорпионам, что все предусмотреть невозможно и даже ваша беспроигрышная комбинация карт в этот день окажется битой.

Стрелец

Стрельцам не нужно стараться угодить или же доказать что-то другим, ведь в конечном счете вы отвечаете только перед самим собой.

Козерог

Идя по пути приобретения самых новых и, как утверждается, лучших практик вы теряете часть своих фундаментальных принципов, Козероги. Финальный результат действительно того стоит?

Водолей

Звезды советуют Водолеям каждый день тратить некоторое время, чтобы укреплять свое внутреннее я. В этот день с вами может связаться бывший избранник или давний друг.

Рыбы

Простая поездка Рыб в одно место может стать началом целого путешествия длиною в день с посещением примерно десятка различных локаций.

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